Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, зауваживши, що російські окупанти не покидають намірів відхопити хоча б щось на правому березі Херсонщини. Вони вже неодноразово тонули в Дніпрі.

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Що відбувається на Херсонщині

Як наголосив Братчук, наразі на Херсонщині немає якоїсь раптової активізації бойових дій. Окупанти намагаються здійснювати штурмові дії в напрямку правобережжя. Але їх не є багато. І якогось значного угруповання, яке спробувало б форсувати Дніпро на цьому напрямку, немає.

Ознак ударного угруповання ми не спостерігаємо. Але плани у ворога, звісно, такі є. Вони дійсно тренуються долати водні перешкоди. Возять кілька секцій понтонних переправ. Ці навчання можуть потім масштабуватися. Тобто є ознаки саме підготовки до форсування Дніпра,

– сказав Братчук.

Сили оборони України ретельно контролюють ситуацію на цьому напрямку. Як з'являються виклики – з ними одразу працюють. Наразі в регіоні постійно триває контрбатарейна боротьба. Йдуть артилерійські дуелі між лівим та правим берегом. В середньому за добу вдається знищувати як окупантів, так і ворожу техніку. Зокрема й ту, яку ворог хоче використати для форсування Дніпра.

Нагадаємо, керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в розмові із The Guardian розповів, що росіяни регулярно намагаються продертися на правобережжя Херсонщини. Вони зазнають там дійсно великих втрат. Вже були повідомлення, що загарбники відмовлялися йти на самовбивчі штурми на Херсонщині.