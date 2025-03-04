Про це повідомляє The Guardian з посиланням на керівника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, передає 24 Канал. Відомо, що це один з чотирьох регіонів, які Росія хоче вимагати від України.

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Які у Росії плани на Херсонську область

Український посадовець розповів журналістам, що наразі росіяни намагаються перетнути річку у чотирьох місцях, щоб обґрунтувати свої вимоги на всю Херсонську область. Згідно з оприлюдненою інформацією, це також один з чотирьох регіонів, які Росія хоче "приєднати до себе".

Щодня вони намагаються перетнути річку. Ми отримали інформацію від нашої розвідки, що російський заступник командира сказав військовим, що вони повинні за будь-яку ціну форсувати річку. Хоч не всі солдати готові до цього,

– розповів Прокудін.

За словами керівника ОВА, окупантам дали завдання, аби до початку ймовірних перемовин про мир вони змогли захопити хоча б одне з сіл на правому березі Дніпра, проте наразі їм цього не вдалося. Водночас росіяни зазнають великих втрат.

"Наступи відбуваються в чотирьох місцях: через болотисті острови на гирлі Дніпра, небезпечну сіру зону; у місці Антонівського та залізничного мостів на сході від міста Херсон; а також в селах Львове та Зміївка, останнє з яких розташоване вище за течією від зруйнованої дамби Нової Каховки", – пояснив він.

На думку Прокудіна, Росія не залишила ідею захопити ці території й прагне "встановити прапорець", щоб показати, що "ми присутні на правому березі", і таким чином висунути претензії на всю область. Журналісти своєю чергою пояснюють, що Херсонщина є вкрай важливою, оскільки розташована на гирлі Дніпра – головної річки України.

До слова, раніше в "Атеш" повідомляли, що російські військові відмовляються виконувати накази про штурм островів у Херсонській області через побоювання втрат та можливе перемир'я. Військовослужбовці 24 і 26 мотострілецьких полків масово саботують накази.