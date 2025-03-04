Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на руководителя Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, передает 24 Канал. Известно, что это один из четырех регионов, которые Россия хочет требовать от Украины.

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Какие у России планы на Херсонскую область

Украинский чиновник рассказал журналистам, что сейчас россияне пытаются пересечь реку в четырех местах, чтобы обосновать свои требования на всю Херсонскую область. Согласно обнародованной информации, это также один из четырех регионов, которые Россия хочет "присоединить к себе".

Ежедневно они пытаются пересечь реку. Мы получили информацию от нашей разведки, что российский заместитель командира сказал военным, что они должны любой ценой форсировать реку. Хотя не все солдаты готовы к этому,

– рассказал Прокудин.

По словам руководителя ОВА, оккупантам дали задание, чтобы до начала вероятных переговоров о мире они смогли захватить хотя бы одно из сел на правом берегу Днепра, однако пока им этого не удалось. В то же время россияне несут большие потери.

"Наступления происходят в четырех местах: через болотистые острова на устье Днепра, опасную серую зону; в месте Антоновского и железнодорожного мостов на востоке от города Херсон; а также в селах Львове и Змиевка, последнее из которых расположено выше по течению от разрушенной дамбы Новой Каховки", – пояснил он.

По мнению Прокудина, Россия не оставила идею захватить эти территории и стремится "установить флажок", чтобы показать, что "мы присутствуем на правом берегу", и таким образом выдвинуть претензии на всю область. Журналисты в свою очередь объясняют, что Херсонщина является крайне важной, поскольку расположена на устье Днепра – главной реки Украины.

К слову, ранее в "Атэш" сообщали, что российские военные отказываются выполнять приказы о штурме островов в Херсонской области из-за опасений потерь и возможного перемирия. Военнослужащие 24 и 26 мотострелковых полков массово саботируют приказы.