Херсонский аэропорт полностью закрыли на реконструкцию: когда откроют

Аэропорт "Херсон" закрыли на реконструкцию. Открыть его планируют до нового года. После ремонта пассажиропоток должен увеличиться до 500 тысяч в год.

Сейчас в аэропорту снимают плиты. Об этом заявил директор КП "Херсонские авиалинии" Виталий Кучерук.

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Так, закрыли, все идет по плану,

– подтвердил директор.

Затем начнут фрезеровать покрытия основной части взлетно-посадочной полосы длиной 2000 метров. По словам Кучерука, открыть аэропорт планируют до нового года – только бы не подвела погода.

Подробнее о реконструкции аэропорта

В августе депутаты Херсонского облсовета позволили реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта "Херсон".

Аэропорт вошел в Государственную целевую программу развития аэропортов. Поэтому на реконструкцию полосы предусмотрели 320 миллионов гривен. Из областного бюджета выделили 4,6 миллиона.

Положат новый слой асфальтобетона от 9 до 12 сантиметров по всей площади и на участке из бетонных плит. Таким образом это позволит принимать самолеты Boeing 737 – 800, 900 и Airbus 321 по 10 – 12 раз в день. Это увеличит пассажиропоток до 500 тысяч в год.

Херсонский аэропорт открыли в 1985 году. Его общая площадь составляет 297,3 гектара, длина взлетно-посадочной полосы – 2500 метров. Аэропорт может принимать 400 пассажиров в час.