Наразі в аеропорту знімають плити. Про це заявив директор КП "Херсонські авіалінії" Віталій Кучерук.

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Так, закрили, все йде за планом,

– підтвердив директор.

Потім почнуть фрезерувати покриття основної частини злітно-посадкової смуги завдовжки 2 тисячі метрів. За словами Кучерука, відкрити аеропорт планують до нового року – аби не підвела погода.

Детальніше про реконструкцію аеропорту

У серпні депутати Херсонської облради дозволили реконструкцію злітно-посадкової смуги аеропорту "Херсон".

Аеропорт увійшов до Державної цільової програми розвитку аеропортів. Тож на реконструкцію смуги передбачили 320 мільйонів гривень. З обласного бюджету виділили 4,6 мільйона.

Покладуть новий шар асфальтобетону від 9 до 12 сантиметрів по всій площі та на ділянці з бетонних плит. Таким чином це дозволить приймати літаки Boeing 737 – 800, 900 та Airbus 321 до 10 – 12 разів на день. Це збільшить пасажиропотік до 500 тисяч на рік.

Зверніть увагу! Херсонський аеропорт відкрили у 1985 році. Його загальна площа становить 297,3 гектара, довжина злітно-посадкової смуги – 2500 метрів. Аеропорт може приймати 400 пасажирів на годину.