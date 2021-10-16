Херсонский арт, или вдохновленные Полиной Райко

Вячеслав Машницкий создал в обычной херсонской квартире художественное пространство и площадку для обмена творческими идеями. Вместе с единомышленниками он сохраняет и популяризирует наследие художницы-наивистки Полины Райко в Алешках.

Наивистика. Полина Райко

Название наивистики говорит само за себя: художник, не являющийся профессионалом или экспертом, воплощает свое видение в простейших художественных формах. Такой спонтанной художницей была и Полина Райко (на самом деле Пелагея), которая жила в таврийском городке Алешки, возле Херсона.

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Она открыла для себя рисование в 69 лет, до того никогда не держала кисть в руках.

Полина Райко разрисовала у себя дома всё: стены, потолки, грубу, ворота, забор, летнюю кухню... только собачью будку не успела. Талант не мог остаться незамеченным.

После смерти художницы основатель "Музея Современного Искусства" Вячеслав Машницкий понял, что ее наследство нужно спасать. Так в 2004 году появился Херсонский областной благотворительный фонд имени Полины Райко, который стремится превратить ее дом в музейный объект и построить рядом административные и инфраструктурные помещения (охрана, отопление, электроэнергия и тому подобное).

Без статуса музея все больше фресок ежегодно разрушаются от перепада температур и влажности. В то же время фонд объединяет разных художников и создает для них такую желанную культурную площадку.

В Херсоне спасают искусство / Фото Кати Акварельной, Ирины Громоцкой

Херсонский модерн

В самом центре Херсона, в нескольких шагах от площади Свободы, стоит Дом художника. 5-этажка была построена в 1964 году на средства художников, здесь 24 квартиры, а на первом и последнем этаже — мастерские.

Сегодня дом известен квартирой №8 — в ней расположился "Музей Современного Искусства Херсон". Здесь хранится единственная работа Полины Райко за пределами ее дома.

Основали Музей художники Станислав Волязловский и Вячеслав Машницкий, которые вместе с единомышленниками имели амбициозную цель – создать площадку для объединения творческих идей и людей Херсона. И им это удалось: фонд объединяет не только локальных авторов, но и привлекает другие региональные проекты.

Художники хотят увековечить память Полины Райко / Фото Ирины Громоцкой

Одной из культовых выставок музея является "ХЕРАРТ" (Херсонский арт) – основанная в 2013 году выставка четырех художников:

Вячеслава Машницкого;

Александра Жуковского;

Александра Печерского;

Станислава Волязловского.

Уже в 2020 году на выставке были представлены 25 художников, которые выставляли как картины, так и видеографику, и музыку.

Машницкий объясняет: "ХЕРАРТ — это восприятие мира через херсонскую призму, через быт. Через местный колорит и отношение людей можно сказать, что у Херсона есть свой взгляд на явления, даже на искусство".

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