Наївістика. Поліна Райко

Назва наївістики говорить сама за себе: митець, що не є професіоналом або експертом, втілює своє бачення у найпростіших мистецьких формах. Такою спонтанною художницею була і Поліна Райко (насправді Пелагея), яка мешкала у таврійському містечку Олешки, що біля Херсона.

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Вона відкрила для себе малювання у 69 років, до того ніколи не тримала пензля в руках.

Поліна Райко розмалювала у себе вдома все: стіни, стелі, грубу, ворота, паркан, літню кухню… Хіба собачу буду не встигла. Талант не міг залишитись непоміченим.

По смерті художниці засновник "Музею Сучасного Мистецтва" В'ячеслав Машницький зрозумів, що її спадок потрібно рятувати. Так 2004 року з'явився Херсонський обласний благодійний фонд імені Поліни Райко, що прагне перетворити її будинок на музейний об'єкт та розбудувати поруч адміністративні й інфраструктурні приміщення (охорона, опалення, електроенергія тощо).

Без статусу музею дедалі більше фресок щороку руйнуються від перепаду температур та вологості. Водночас фонд об'єднує різних митців і створює для них такий бажаний культурний майданчик.

У Херсоні рятують мистецтво / Фото Каті Акварельної, Ірини Громоцької

Херсонський модерн

У самісінькому центрі Херсона, за кілька кроків від площі Свободи, стоїть Будинок художника. 5-поверхівку було споруджено 1964 року на кошти художників, тут 24 квартири, а на першому й останньому поверсі — майстерні.

Сьогодні будинок відомий квартирою № 8 — у ній розташувався "Музей Сучасного Мистецтва Херсон". Тут зберігається єдина робота Поліни Райко за межами її дому.

Заснували Музей художники Станіслав Волязловський і В'ячеслав Машницький, які разом з однодумцями мали амбітну мету: створити майданчик для гуртування творчих ідей та людей Херсона. І їм це вдалося: фонд об'єднує не лише локальних авторів, але й залучає інші регіональні проєкти.

Митці хочуть увічнити пам'ять Поліни Райко / Фото Ірини Громоцької

Однією з культових виставок музею є "ХЕРАРТ" (херсонський арт) — започаткована у 2013 році виставка чотирьох художників:

В'ячеслава Машницького;

Олександра Жуковського;

Олександра Печерського;

Станіслава Волязловського.

Вже у 2020 році на виставці було представлено 25 митців, що виставляли як картини, так і відеографіку й музику.

Машницький пояснює: "ХЕРАРТ — це сприйняття світу через херсонську призму, через побут. Через місцевий колорит і відношення людей можна сказати, що у Херсона є свій погляд на явища, навіть на мистецтво".

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