Херсонского нардепа Ковалева исключили из "слуг": просят открыть производство о госизмене
28 апреля 2022 , 10:22Читати новину українською
Источник:Слуга народа
Херсонский нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев был исключен из фракции. Против него хотят возбудить производство по госизмене.
В партии заявили, что сейчас Ковалев находится на временно захваченной территории и, судя по его интервью СМИ, находится там вполне добровольно.
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Адекватных объяснений по поводу своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил.