Херсонского нардепа Ковалева исключили из "слуг": просят открыть производство о госизмене

Херсонский нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев был исключен из фракции. Против него хотят возбудить производство по госизмене.

В партии заявили, что сейчас Ковалев находится на временно захваченной территории и, судя по его интервью СМИ, находится там вполне добровольно.

Внимание Депутата Херсонского городского совета от партии мэра подозревают в государственной измене

Адекватных объяснений по поводу своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил.