Депутат перебуває на окупованій територій і не чинить спротиву

У партії заявили, що наразі Ковальов перебуває на тимчасово захопленій території і судячи з його інтерв'ю ЗМІ – перебуває там цілком добровільно.

Увага Депутата Херсонської міської ради від партії мера підозрюють у державній зраді

Він спілкується із російськими військовими, які не вчиняють щодо нього жодних дій. Він не бере участь у національному спротиві російській агресії та окупації,

– йдеться у заяві депутатів фракції.

За словами самого депутата, він начебто здійснює на тимчасово захопленій території діяльність із надання гуманітарної допомоги.

Своїх обов'язків не виконує

Крім того, "слуги" повідомили, що Ковальов не відвідує пленарні засідання Верховної Ради України, не бере участь у голосуваннях за важливі в умовах воєнного стану законопроєкти. Натомість адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки і заяв депутат керівництву фракції не надав.

Ковальова підозрюють у держзраді

У заяві фракції йдеться, що поведінка Олексія Ковальова та випадки його спілкування із окупаційними військами викликають підозру у здійсненні ним державної зради.

Адже інші члени партії, місцеві депутати, обрані від партії, організують мітинги проти окупації, на підтримку спротиву України, ризикуючи власним життям та свободою.

На цьому тлі поведінка Ковальова є несумісною ані зі званням народного депутата України, ані тим більше – з членством у фракції "Слуга народу",

– зазначили депутати.

"Слуги" додали, що саме з цих причин ухвалили спільне рішення щодо призупинення членства Олексія Ковальова у фракції.

А також звернулися до Генерального прокурора України Ірини Венедиктової та голови Служби Безпеки України Івана Баканова із закликом порушити відповідну кримінальну справу проти депутата.

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