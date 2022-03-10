В Херсонской больнице поженились врачи-интерны: их расписал директор медучреждения

В Херсоне состоялась первая свадьба, начиная с 24 февраля. Поженились врачи-интерны, а расписал их директор областной больницы прямо в медучреждении.

Произошло событие 10 марта в 12 часов, сообщает 24 канал. Жених родом из Херсона, а невеста – из Днепра.

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Пара создала первую с начала войны украинскую семью в Херсоне. Брак в условиях военного положения засвидетельствовал руководитель больницы.

После войны семье подарят квартиру

Молодоженам по случаю праздника подарили импровизированный торт и подарки, которые были лишь символическими. Глава областного совета пообещал, что после войны молодой семье подарят квартиру.

Врачи-интерны поженились в больнице / Фото Херсонской ОВА

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