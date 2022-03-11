В Херсонской, Черниговской и Харьковской областях запустят гуманитарные коридоры

В Украине продолжают работать над запуском новых и новых гуманитарных коридоров. В частности, уже известно о наработках в направлении Херсонской, Черниговской и Харьковской областей.

Об этом во время своего видеообращения заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает 24 канал.

Читайте также Требуем немедленно допустить ремонтную бригаду на ЧАЭС, – Верещук

Новые маршруты гуманитарных коридоров в разработке

Также хочу добавить, что мы разрабатываем новые маршруты гуманитарных коридоров, которые привезут столь необходимые медикаменты, воду, продукты,

– подчеркнула она.

Речь идет о Херсонской, Черниговской, Харьковской, а также тех областях, которые в этом сейчас нуждаются.

Смотрите видеообращение Ирины Верещук 11 марта:

Отметим, что за два предыдущих дня удалось вывезти свыше 83 тысяч человек в безопасные места. Также Ирина Верещук добавила, что на временно оккупированные территории завезли гуманитарную помощь.

Тем временем – Соляр резко ответила Собчак на циничный твит – смотрите видео:

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!