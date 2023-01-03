Прятали дома и в подвале: на Херсонщине более 50 детей-сирот спасли от депортации в Россию

Оккупанты принудительно вывозят украинских детей в Россию. В Херсонской области более 50 малышей удалось спасти от депортации.

За детьми приходили российские захватчики вместе с ФСБшниками. Однако детей спрятали работники центра социально-психологической реабилитации и жители села Степановка.

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Как в Херсонской области детей спасли от депортации в Россию

Директор центра социально-психологической реабилитации Владимир Сагайдак рассказал, что оккупанты планировали силой забрать детей-сирот и вывезти в Россию. В центре находились 52 ребенка и сотрудники решили спрятать их.

Так, одна из сотрудниц центра забрала к себе домой троих детей, а людям говорила, что это ее племянники.

Те, которые понимали, что у нас дети, которых мы скрываем – пытались нам даже помогать. Помогали молоком, давали бесплатно, кто-то картошку приносил, кто-то игрался с нашими детками. Самое трудное – это переживали, чтобы действительно, как говорили уже, не пришли. Чтобы просто не пришли в дом,

– рассказала женщина, которая забрала к себе детей.



Спасенные дети-сироты в Херсонской области / Скриншот с видео

В итоге в центре осталось 15 детей, которые жили там в подвале и ели то, что готовили на костре. Таким образом директор центра Владимир и неравнодушные местные жители спасли от депортации 52 детей.

Кстати, в интернате в Херсоне российские оккупанты принудительно забирали детей 3, 4 и 5 лет. Сейчас неизвестно, где они теперь находятся.

Россияне хотят вывезти 2 тысячи детей с оккупированных территорий в Москву

Недавно городской глава Мелитополя Иван Федоров рассказал, что оккупанты хотят вывезти с временно оккупированных территорий в Москву еще полторы – две тысячи украинских детей.

По словам мэра, захватчики пытаются вывезти детей якобы на "новогоднюю елку" в Москву. Однако верить россиянам нельзя. Так, оккупанты нередко безжалостно похищают несовершеннолетних и передают на "усыновление" российским семьям.