В Херсонской области бойцы ВСУ уничтожили много вражеской техники: красноречивое видео

Защитники Украины совершили успешную атаку на позиции российских захватчиков в Херсонской области. В этот раз рашистов убили не в Чернобаевке.

Как сообщили 24 каналу в разведке, бойцы ВСУ 27 ​​марта отработали по технике оккупантов, которую россияне разместили в Чаплинке. В результате точных выстрелов российские группировки понесли большие потери.

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Кроме того, военные уничтожили большое количество крайне стоимостной техники.

Россиянам не помогли дивизионы ПВО

По данным разведки, координировали обстрелы по вражеским позициям украинские военные с помощью беспилотника.

Бойцы ВСУ зафиксировали, как у аэродрома неподалеку от Чаплинцы разместились российские танки, вертолеты и зенитно-ракетные комплексы "Панцирь", после чего командование приняло решение уничтожить оккупантов.

Поскольку недалеко от захваченного Крыма захватчики держат большое количество средств противовоздушной обороны, одну из ракет ВСУ россияне смогли сбить.

В результате падения обломков загорелся камыш. Пожар продолжается до сих пор. Собираются ли россияне тушить огонь, неизвестно.

Все остальные ракеты и снаряды Украины попали точно в цель. В результате удара были уничтожены несколько "панцирей", вертолеты, несколько единиц бронетехники и склад с боекомплектом.

Смотрите видео с места удара ВСУ по российским оккупантам в Херсонской области:

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В результате боевых действий в Зоне отчуждения наблюдаются масштабные пожары, площадь которых постоянно увеличивается. Возгорания, по словам уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, могут оказаться крайне масштабными. Пламя может дойти до хранилищ подвороченного ядерного топлива и ядерных отходов, расположенных на территории ЧАЭС.

В связи с тем, что россияне и интенсивные боевые действия не позволяют начать тушение пожаров, Украина обратилась к МАГАТЭ с просьбой отправить на Киевщину экспертов и оборудование для борьбы с огнем. Предотвратить катастрофические последствия можно только путем немедленной деоккупации российскими войсками территории.