В Херсонской области двое раненых: один местный житель взорвался на мине

В Херсонской области в результате подрыва мины пострадали два человека. Еще один местный житель погиб.

В Музыковской общине на Херсонщине два человека ранены. Также один житель погиб – подорвался на мине.

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Сообщается, что на территории общины нашли 8 неразорвавшихся снарядов – окружающие поля на наличие мин и боеприпасов еще не обследовали. В Музыковской общине повреждены 16 домов, сообщает секретарь сельсовета Людмила Погребная.

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