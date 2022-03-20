В Херсонской области двое раненых: один местный житель взорвался на мине
20 марта 2022 , 17:33Читати новину українською
Источник:Суспильне Херсон
В Херсонской области в результате подрыва мины пострадали два человека. Еще один местный житель погиб.
В Музыковской общине на Херсонщине два человека ранены. Также один житель погиб – подорвался на мине.
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Сообщается, что на территории общины нашли 8 неразорвавшихся снарядов – окружающие поля на наличие мин и боеприпасов еще не обследовали. В Музыковской общине повреждены 16 домов, сообщает секретарь сельсовета Людмила Погребная.
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