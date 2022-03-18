Жителей города не намерены эвакуировать. Об этом говорится в телеграм-канале Херсонского городского совета.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 4 недели войны

Горожан призвали слушать только официальные источники информации

Городские власти не планируют проводить никаких мероприятий по эвакуации населения,

– отмечают в сообщении.

В то же время горожан попросили пользоваться только официальными источниками информации:

сайтом Херсонского городского совета,

телеграм– и инстаграм-каналами Херсонского городского совета,

а также фейсбук-страницей.

Мы же напомним, что 18 марта было открыто 9 гуманитарных коридоров в Украине. Речь идет об эвакуации населения из Донецкой, Харьковской и Сумской областей. Херсонскую, как видите, Ирина Верещук во время своего утреннего брифинга не вспомнила.

К теме – Брифинг Верещук от 18 марта – смотрите видео: