Мешканців міста не планують евакуйовувати. Про це розповідається у телеграм-каналі Херсонської міської ради.

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Містян закликали слухати лише офіційні джерела інформації

Міська влада не планує проводити жодних заходів стосовно евакуації населення,

– наголошують у повідомленні.

Водночас містян попросили користуватися лише офіційними джерелами інформації:

сайтом Херсонської міської ради,

телеграм- та інстаграм-каналами Херсонської міської ради,

а також фейсбук-сторінкою.

Ми ж нагадаємо, що 18 березня відкрили 9 гуманітарних коридорів в Україні. Мовиться про евакуацію населення з Донецької, Харківської та Сумської областей. Херсонську, як бачите, Ірина Верещук під час свого ранкового брифінгу не згадала.

До теми – Брифінг Верещук від 18 березня – дивіться відео: