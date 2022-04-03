В Херсонской области коллаборант помогал оккупантам похищать и истязать местных

Херсонщина оккупирована почти с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину.

Там оккупанты людей с проукраинской позицией похищают и держат в плену. В этом рашистам помогают коллаборанты. Одного из таких разоблачили украинские правоохранительные органы. Об этом рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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Так, украинская спецслужба установила коллаборанта в Херсонской области, который помогал захватчикам похищать украинских патриотов на временно оккупированной территории региона.

Кроме того, он участвовал в пытках незаконно задержанных местных жителей.

Во время спецоперации сотрудники СБУ вывезли злоумышленника на подконтрольную украинским властям территорию нашего государства. Следственные действия продолжаются.

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