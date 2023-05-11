Документ появился на официальном ресурсе 10 мая 2023 года. Узнайте, какие новые военные администрации образовали на оккупированной части Херсона, согласно приказу президента Украины Владимира Зеленского.

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В Херсонской области две новые военные администрации

Указ предусматривает создание:

городской военной администрации в Скадовске;

сельской военной администрации в селе Виноградово.

Глава государства также поручил Генштабу ВСУ, а также Херсонской ОВА осуществить мероприятия, связанные с образованием новых военных администраций. Эти меры предусмотрены Законом Украины "О правовом режиме военного положения".

Заметим, что 14 апреля президент Украины подписал указ о создание военных администраций в Донецкой области. Их образовали сразу девять:

Андреевскую сельскую военную администрацию Краматорского района;

Белозерскую городскую военную администрацию Покровского района;

Гродовскую поселковую военную администрацию Покровского района;

Ильиновскую сельскую военную администрацию Краматорского района;

Криворожскую сельскую военную администрацию Покровского района;

Новогродовскую городскую военную администрацию Покровского района;

Новодонецкую поселковую военную администрацию Краматорского района;

Александровскую поселковую военную администрацию Краматорского района;

Удачненскую поселковую военную администрацию Покровского района.

Также новые военные администрации образовали в Луганской области. Соответствующий указ появился 24 марта этого года. Речь идет о: