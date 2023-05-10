О них в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он подчеркнул, что психологическая составляющая контрнаступления не менее важна, чем военная.

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Панические настроения оккупантов

Невидимые процессы – панические настроения, начинающиеся на тех временно оккупированных территориях, где россияне не ждут контрнаступления, пояснил Тизенгаузен. Это своеобразный тыл, в частности, в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.

"Россияне думают: раз у нас там непобедимая армия, о которой Шойгу рассказывает, то почему начинается эвакуация. Если российские военные не готовы сдавать рубежи на подступах, почему эвакуация начинается с условного тыла. Эти процессы остановить не могут", – отметил он.

Борис Тизенгаузен о панических настроениях россиян: смотреть видео

Политтехнолог напомнил очереди из автомобилей на побег в Россию, когда происходила деоккупация одной из областей. Схожие процессы начались уже сейчас.

Поэтому психологическая составляющая контрнаступления не менее важна, чем военная. Низкая мотивация российских войск, коллаборантов и их страх, у которого глаза велики. Когда будет информация, что фронт прорвали, вероятно, начнется бегство, как в Харьковской области, и там сложно будет остановить эти процессы. Поэтому все идет по плану, который пишется на ставке нашего главнокомандующего,

– добавил он.

"Эвакуация" со временно оккупированных территорий: последние новости