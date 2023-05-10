Про них в ефірі 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він підкреслив, що психологічна складова контрнаступу не менш важлива, ніж військова.
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Панічні настрої окупантів
Невидимі процеси – панічні настрої, які починаються на тих тимчасово окупованих регіонах, де росіяни не чекають контрнаступу, пояснив Тизенгаузен. Це своєрідний тил, зокрема в Донецькій та Луганській областях, а також в Криму.
"Росіяни думають: раз у нас там непереможна армія, про яку Шойгу розказує, то чому починається евакуація. Якщо російські військові не готові здавати рубежі на підступах, чому евакуація розпочинається з умовного тилу. Ці процеси зупинити не можуть", – відзначив він.
Борис Тизенгаузен про панічні настрої росіян: дивитись відео
Політтехнолог нагадав черги з автівок на втечу до Росії, коли відбувалася деокупація однієї з областей. Схожі процеси розпочалися вже зараз.
Тому психологічна складова контрнаступу не менш важлива, ніж військова. Низька мотивація російського війська, колаборантів і їхній страх, в якого очі великі. Коли буде інформація, що фронт прорвали, ймовірно, почнеться втеча, як в Харківській області і там складно буде зупинити ці процеси. Тому все йде за планом, який пишеться на ставці нашого головнокомандуючого,
– додав він.
"Евакуація" з тимчасово окупованих територій: останні новини
- Окупаційна влада на тимчасово захопленій території Запорізької області оголосила про так звану "евакуацію". Йдеться про примусове переміщення до 70 тисяч осіб.
- З території ЗАЕС росіяни планують "евакуювати" понад 3 тисячі працівників. Зокрема, мовиться про тих, хто підписав контракт з підприємствами "Росатому". Нестача кадрів може поставити під загрозу роботу станції.
- Тим часом окупанти вивозять людей з тимчасово окупованої території Херсонської області. Спочатку розказують, що до Генічеська, а потім виявляється – до Сибіру.
- В Мелітополі вже теж некомфортно окупантам і вони готуються тікати за першої ж нагоди. А про тривожні валізки заговорили й на Бєлгородщині.