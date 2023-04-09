Таким чином місцева влада хоче ще більше посіяти паніку серед місцевого населення. А ми і не проти, адже чим більше вони панікують, тим веселіше стає нам. 24 Канал розповідає більше про рекомендації з евакуації для мешканців Бєлгородської області.

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Тривожні валізки, сповіщені родичі та підписаний одяг

Такі пункти містяться у пам'ятці для мешканців Брянської області. Росіян закликають:

передовсім повідомити рідних або знайомих;

взяти "тривожну валізку";

виключити прилади, зачинити вікна, а також закрутити у трубах подачу газу та води;

прибути на пункт збору та зареєструватися;

відбути до безпечного району;

там пройти процедуру реєстрації;

прибути до місця тимчасового проживання;

після чого попередити тих же рідних або близьких, що вони вже на місці.



Росіян закликають готуватися до евакуації на Бєлгородщині / Фото BAZA

Ці пункти нас не надто зацікавили. Так, для загального розвитку, так би мовити. Натомість особливої уваги заслуговують рекомендації на наступній сторінці. Таке враження, що росіян готують як не до хімічної атаки, то до чогось масштабного та страшного.

Наприклад, на речах – валізах, мішках, рюкзаках – повинні бути ярлики. На них має бути вказано:

дата народження;

місце роботи;

адреса постійного проживання;

адреса району евакуації.



Речі росіяни повинні підписати / Фото BAZA

Батьків закликають потурбуватися про дітей. Щоб на їхньому одязі були пришиті ті самі ярлики з даними. Складається таке враження, що всіх їх везтимуть у товарних вагонах і можуть дорогою погубити. Знову ж таки, все це більше схоже на сіяння паніки.

Необхідно взяти з собою засоби індивідуального захисту (протигаз і респіратор), якщо вони зберігаються вдома, або ватно-марлеву пов'язку,

– ще одна рекомендація з переліку.

До слова, тривожаться росіяни й у тимчасово окупованому Криму. Так, у Джанкої поблизу мосту побачили "Панцир-С". Це установка, з допомогою якою ворог має прикривати небо під час можливих повітряних атак.