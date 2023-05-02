Кулеба в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив, що в деяких дружніх країнах є люди, які говорять про вирішальний та останній бій, пише 24 Канал. Ці люди, за його словами, просувають наратив, що Україні потрібно йти на поступки, якщо перемогу не вдається здобути воєнним шляхом.

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Кулеба допускає, що Україні буде потрібен ще один контрнаступ

"Є люди в деяких дружніх нам країнах, які кажуть: "Ось це є вирішальний та останній бій. Якщо воєнним шляхом здобути перемогу неможливо, то треба йти на поступки", – розповів міністр.

Глава МЗС зазначив, що намагається пояснити прибічникам мирних переговорів, що вирішальною битвою буде та, яка призведе до деокупації територій України.

Тому я всім кажу, вбиваю в голову, що вирішальною битвою буде та, яка призведе до повного звільнення українських територій. Війна складається з декількох битв,

– сказав він.

Кулеба пояснив, що якщо Україна вирішить поставлені цілі під час очікуваного контрнаступу, то подякує партнерам за допомогу та оголосить перемогу. Водночас міністр допускає, що Україні буде потрібен ще один контрнаступ.

"Якщо ми цим контрнаступом вирішимо цю задачу, значить скажемо: "Це був вирішальний бій, дякуємо за підтримку, ми перемогли". Але це буде в кінці, а не напочатку. Можливо, цей контрнаступ не буде вирішальним, і буде потрібен ще один. Це боротьба проти наративів, що в якийсь момент Україні потрібно буде здатися", – резюмував очільник МЗС України.

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