Документ з'явився на офіційному ресурсі 10 травня 2023 року. Дізнайтеся, які нові військові адміністрації утворили на окупованій частині Херсонщини, згідно з наказом президента України Володимира Зеленського.

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На Херсонщині дві нові військові адміністрації

Указ передбачає створення:

міської військової адміністрації у Скадовську;

сільської військової адміністрації у селі Виноградове.

Глава держави також доручив Генштабу ЗСУ, а також Херсонській ОВА здійснити заходи, пов'язані з утворенням нових військових адміністрацій. Ці заходи передбачені Законом України "Про правовий режим воєнного стану".

Зауважимо, що 14 квітня президент України підписав указ про створення військових адміністрацій на Донеччині. Їх утворили відразу дев'ять:

Андріївську сільську військову адміністрацію Краматорського району;

Білозерську міську військову адміністрацію Покровського району;

Гродівську селищну військову адміністрацію Покровського району;

Іллінівську сільську військову адміністрацію Краматорського району;

Криворізьку сільську військову адміністрацію Покровського району;

Новогродівську міську військову адміністрацію Покровського району;

Новодонецьку селищну військову адміністрацію Краматорського району;

Олександрівську селищну військову адміністрацію Краматорського району;

Удачненську селищну військову адміністрацію Покровського району.

Також нові військові адміністрації утворили на Луганській області. Відповідний указ з'явився 24 березня цього року. Мовиться про: