Згідно з документом, датованим 24 березня, на території України діятимуть відразу три нові військові адміністрації. Зокрема, Сєвєродонецька.

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В Україні нові військові адміністрації

Мовиться про:

Гірську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області;

міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області; Попаснянську міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області;

міську військову адміністрацію Сєвєродонецького району Луганської області; Сєвєродонецьку міську військову адміністрацію.

Можна зауважити, що створення цих військових адміністрацій має символічне значення, адже населені пункти перебувають під російською окупацією. Але всі ми розуміємо, що це явище тимчасове, і що ворога ЗСУ проженуть з рідної землі, а Луганщину та інші території звільнять від загарбників.

У зв'язку з утворенням військових адміністрацій населених пунктів, зазначених у частині першій цієї статті, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень,

– йдеться в указі.

Створення нових військових адміністрацій прокоментував колишній глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Відповідний допис з'явився у його телеграмі о 20:00 24 березня.