В Херсонской области оккупанты начали отпускать старших офицеров в неофициальный отпуск

Вооруженные Силы Украины так сопротивляются оккупантам, что те не выдерживают нагрузки от боевых действий. Поэтому старшим русским офицерам стали давать неофициальные отпуска.

Как сообщили 24 канала источники в украинских спецслужбах, такие случаи зафиксировали в Херсонской области. Российские войска не выдерживают долго воевать в таких условиях без ротации. Поэтому старшим офицерам стали давать небольшие неофициальные отпуска.

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Рядовые – продолжают "гнить" в окопах

Старшие офицеры оккупантов, привлеченные в боевых действиях на Херсонщине, могут уйти в неофициальный отпуск на 7 – 10 суток. Но обязательное условие такого отгула – возвратиться на территорию Украины после отдыха.

Интересно, что такую "привилегию" неофициально предоставили только старшим офицерам. Рядовые солдаты продолжают сидеть в окопах и непонятно, за что воевать. Несложно представить, каково сейчас моральное состояние у многих подразделений русских войск.

ВСУ пошли в контрнаступление на одном из участков в Херсонской области

Украинские военные мастерски перешли в контрнаступление на Херсонщине. В течение нескольких дней подразделения Вооруженных Сил Украины отбросили кафиров на одном из участков на невыгодные позиции. А недавно стало известно, что защитники штурмовали Давидов Брид.

Как рассказал советник главы МВД Виктор Андрусов, этот населенный пункт, расположенный на берегу Ингульца, имеет стратегически важное значение. Местные позиции могут стать плацдармом для освобождения Новой Каховки.

Это может быть рассекающим ударом по российской группировке и угрожать отрезанию Херсона от тылов российской армии, – отметил Андрусов.

Давидов Брид расположен на дороге Т2207, ведущей в Новую Каховку. Ситуацию может осложнить то, что кафиры взорвали местный мост над Ингульцем. Они явно опасаются украинского контрнаступления.

Стоит добавить, что подрыв моста лишь замедлит продвижение украинских войск. Вполне возможно, что в регионе есть другие варианты, как пересечь реку. Или же можно разместить тяжелый механизированный мост. Интересно, что среднее время установки 10,5-метрового блока составляет около 11 минут.

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