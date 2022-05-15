В Херсонской области оккупанты похитили бывшего депутата облсовета Виктора Помазнюка

Россияне продолжают террор на временно оккупированных ими территориях. 11 мая они похитили экс-депутата областного совета Виктора Помазнюка.

Об этом сообщили на странице Каховской городской территориальной общины

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Там рассказали, что Виктора Помазнюка российские военные забрали прямо из его дома. Вооруженные оккупанты ворвались в его дом 11 мая. Кроме того, Помазнюк был депутатом Херсонского облсовета, он также является директором фермерского хозяйства "Акант".

Скорее всего, находится в отделении полиции в Новой Каховке,

– заявили в городской территориальной общине.

Планы россиян относительно Херсона

По сообщениям российских СМИ, оккупационные "власти" в захваченном российскими войсками Херсоне планируют обратиться к руководству России с просьбой ввести Херсонскую область в состав России.

СМИ ссылаются на назначенного оккупантами "замглавы военно-гражданской администрации" Кирилла Стремоусова. По его словам, Херсонскую область Украины, которая находится под контролем российских войск, планируется "присоединять" к России без создания так называемых "ХНР" или референдумов.

Оккупанты похищают гражданских

Херсонская область частично находится под контролем врага: местных жителей задерживают либо на вражеских блокпостах, либо оккупанты появляются по месту жительства. В зоне риска – преимущественно участники АТО/ООС, украинские правоохранители, представители крымскотатарского сообщества. В то же время, например, мародеры оккупантов не интересуют.

Кое-где Россия может даже направлять военных в населенные пункты, не находящиеся под контролем российских войск. Так, медиа "Мост" сообщило о том что в одно из сел Скадовского района заехала военная колонна, чтобы задержать по месту жительства сотрудника СБУ. Дома его не было, но дом ограбили.

Подобная ситуация сложилась и в Запорожской области

Заметим, что в Запорожской области ситуация не лучше. Российские захватчики там тоже похищают людей на оккупированных территориях. Как сообщил глава областной военной администрации Александр Старух, с начала войны, по состоянию на 11 мая 2022 года, на временно оккупированных территориях подтвержден 271 случай похищения людей

По его словам, до сих пор находятся в заложниках российских оккупантов 118 человек. Зато из их лап уже удалось освободить 153 человека.

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