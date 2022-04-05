В Херсонской области оккупанты похитили главу Бехтерской общины Михаила Бурака

Российские захватчики коварно похищают должностные лица на временно оккупированных территориях. 4 апреля они взяли в плен главу Бехтерской общины Херсонской области Михаила Бурака.

Об этом написал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский на своей странице в фейсбуке.

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Произошло все в Железном Порту около 10:30. Пока нет никакой информации о месте его пребывания.

Добавим, российские военные оккупировали Херсон, включая часть области. Местные жители сопротивляются захватчикам. Чтобы сломить сопротивление украинцев, россияне похищают многих чиновников.

В плену находятся: секретарь Новокаховского городского совета Дмитрий Васильев, Таврический городской голова Николай Ризак, Голопристанский городской голова Александр Бабич, староста Старой Збурьевки Виктор Маруняк, председатель Миловской ОТГ – Олег Яхниенко. Кроме этого, оккупанты похитили депутата Днепровского райсовета Дмитрия Афанасьева и главного редактора издания "Новая Каховка Сити" Александра Грунько.

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