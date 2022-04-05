Про це написав заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський на своїй сторінці у фейсбуці.

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Сталося все у Залізному Порту близько о 10:30. Наразі немає жодної інформації про місце його перебування.

Додамо, російські військові окупували Херсон включно з частиною області. Місцеві мешканці чинять спротив загарбникам. Щоб зламати опір українців, росіяни захоплюють багатьох посадовців.

Наразі у полоні перебувають: секретар Новокаховської міської ради Дмитро Васильєв, Таврійський міський голова Микола Різак, Голопристанський міський голова Олександр Бабич, староста Старої Збур’ївки Віктор Маруняк, голова Милівської ОТГ – Олег Яхнієнко. Крім цього, окупанти викрали депутата Дніпровської райради Дмитра Афанасьєва та головного редактора видання "Нова Каховка Сіті" Олександра Грунька.

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