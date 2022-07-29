Боятся партизан: в Херсонской области оккупанты усилили контроль за людьми и запретили самокаты

Российские оккупанты пытаются подготовиться к контрнаступлению ВСУ и обезопасить себя от верной гибели. Для этого захватчики в панике приняли решение об усилении контроля над гражданскими.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, российские офицеры и генералы, обычные военнослужащие и коллаборанты изрядно паникуют из-за вероятного приближения контрнаступления защитников Украины в Херсонской области. Захватчики понимают, что за перемещением всех колонн с техникой, продуктами и топливом постоянно следят.

Смотрите также Вместо зарплаты – квартиры украинцев: оккупанты отправляют на Юг экс-милиционеров из Крыма

Кроме того, каждый день партизаны устраивают разнообразные диверсии по всей оккупированной части области.

Херсон – ад для российских оккупантов

Хотя сколько-нибудь эффективно противодействовать партизанам захватчики не могут. Ведь вообще все местное население относится к ним как к врагам.

Вожаки оккупантов находятся в постоянном напряжении, ожидают удара в любом месте и передвигаются по городам с большим количеством охраны.

Кроме того, захватчики признали свою несостоятельность делать хоть что-то тайно от Украины. Об этом ярко свидетельствует тот факт, что удары по Антоновскому мосту наносились в тот момент, когда по нему передвигалась техника.

Россияне пытались маскировать перемещение важных грузов, прятали БК в зерновозы, возили взрывчатку в гражданских автомобилях. Однако каждый партизан и силы защиты Украины могут детально отслеживать каждую машину. Несмотря на комендантский час, запугивание и открытый террор населения, русскую орду в Херсонской области никто не воспринимает.

Чтобы защититься от тотального сопротивления, захватническое руководство решило в очередной раз усилить режим контроля за мирными жителями. Во всех населенных пунктах путинские опричники усилили количество патрулей "полиции" и "комендатуры". В самом Херсоне также установили больше блокпостов.

Российские спецслужбы, также участвующие в рейдах, проверяют на "причастность к ДРГ" вообще всех прохожих. Конечно, наибольшее подозрение у них вызывают молодые люди.

Кроме того, россияне устраивают регулярные рейды по всем местам массового скопления людей – на рынках, центральных улицах и площадях временно оккупированных городов. Они проводят обыски и досмотры личных вещей, женских сумочек и карманов. Впрочем, больше всего захватчиков интересуют мобильные телефоны. Иногда ФСБшники подключают смартфоны к ноутбукам, где с помощью специальных программ пытаются восстановить уничтоженные файлы и проверяют контакты.

Запретили ездить на электрических самокатах и мопедах

В некоторых районах Херсона и в определенных городах области панический страх диверсантов и партизан привел к тому, что захватчики распорядились запретить людям ездить на электросамокатах, мопедах и мотоциклах. Ведь с помощью такого маневренного транспорта местные жители могут относительно легко создать проблемы и сбежать от них. Потому что россияне не знают город, а патрулируют его в основном на машинах или пешком.