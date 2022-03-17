Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины за 17 марта. Собрали самое важное.

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Что известно о пополнении в русской армии

Как сообщает Генштаб, пока кроме подразделений российских вооруженных сил в Херсонской области фиксируют сотрудников полиции Краснодарского края. Также на территорию Украины "загнали" личный состав из временно оккупированного россиянами Крыма.

Оперативные группы ФСБ осуществляют карательные функции,

– сообщают в Генштабе.

К тому же, враг пытается привлечь в свои ряды жителей Херсона и области.

Врагом проводится агитация по привлечению местного населения к так называемой "полиции",

– пишут на странице Генерального штаба ВСУ.

Однако Херсонцы уже неоднократно выражали свое отношение к оккупантам.