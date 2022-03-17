Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України за 17 березня. Зібрали найважливіше.
Читайте також 30% живої сили, зброї і техніки: ЗСУ завдали значних втрат ворогу біля Харкова та Ізюма
Що відомо про поповнення в російській армії
Як повідомляє Генштаб, наразі, крім підрозділів російських збройних сил, у Херсонській області фіксують співробітників поліції Краснодарського краю. Також на територію України "загнали" особовий склад із тимчасово окупованого росіянами Криму.
Оперативні групи ФСБ здійснюють каральні функції,
– повідомляють у Генштабі.
Крім того, ворог намагається залучити у свої ряди мешканців Херсону та області.
Ворогом проводиться агітація щодо залучення місцевого населення до так званої "поліції",
– пишуть на сторінці Генерального штабу ЗСУ.
Проте Херсонці вже неодноразово висловлювали своє вставлення до окупантів.