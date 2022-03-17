Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України за 17 березня. Зібрали найважливіше.

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Що відомо про поповнення в російській армії

Як повідомляє Генштаб, наразі, крім підрозділів російських збройних сил, у Херсонській області фіксують співробітників поліції Краснодарського краю. Також на територію України "загнали" особовий склад із тимчасово окупованого росіянами Криму.

Оперативні групи ФСБ здійснюють каральні функції,

– повідомляють у Генштабі.

Крім того, ворог намагається залучити у свої ряди мешканців Херсону та області.

Ворогом проводиться агітація щодо залучення місцевого населення до так званої "поліції",

– пишуть на сторінці Генерального штабу ЗСУ.

Проте Херсонці вже неодноразово висловлювали своє вставлення до окупантів.