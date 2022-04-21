В Херсонской области от российского снаряда погибли 2 человека: среди них – 16-летний парень

В селе Новая Заря Херсонской области оккупанты убили 2 человека. Среди них был 16-летний подросток.

Трагедия произошла 20 апреля в одном из жилых домов. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

К теме Россия убила уже 208 украинских детей: 376 получили ранения

20 апреля оккупанты из артиллерии обстреляли Новую Зорю Белозерского района. Снаряд попал в жилой дом, где находились 2 человека. Они погибли. Жертвой оккупантов стал 16-летний парень.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Херсонской области погибли 44 ребенка.

Кстати – В Херсонской области оккупанты готовят "референдум", но не все так просто: видео