В Херсонской области от российского снаряда погибли 2 человека: среди них – 16-летний парень
21 апреля 2022 , 09:31Читати новину українською
Источник:Офис генпрокурора
В селе Новая Заря Херсонской области оккупанты убили 2 человека. Среди них был 16-летний подросток.
Трагедия произошла 20 апреля в одном из жилых домов. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
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20 апреля оккупанты из артиллерии обстреляли Новую Зорю Белозерского района. Снаряд попал в жилой дом, где находились 2 человека. Они погибли. Жертвой оккупантов стал 16-летний парень.
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Херсонской области погибли 44 ребенка.