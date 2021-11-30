В Херсонской области под колесами поезда погиб молодой полицейский

Патрульный Владислав Завистовский трагически погиб в Херсонской области 30 ноября. Лейтенант полиции попал под поезд.

Патрульный шел на службу

Известно, что патрульному было всего 22 года. Он вступил в ряды правоохранителей в 2019 году.

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Предварительно патрульный шел сегодня утром (30 ноября – 24 канал) на службу, переходил железнодорожные пути и попал под поезд. От полученных травм он погиб на месте,

– рассказали правоохранители.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Под Черниговом застрелили патрульного

28 ноября 37-летний инспектор отдела реагирования патрульной полиции отправился на охоту с друзьями. В лесу в него случайно выстрелил товарищ, который целился в добычу. Пострадавшего увезли в больницу, однако все попытки медиков спасти жизнь стали тщетными.

Впоследствии выяснилось, что охотник, совершивший смертельный выстрел – руководитель районного управления ГСЧС. По данным СМИ, говорится об Игоре Довгополе. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве по неосторожности. Следствием занимается Государственное бюро расследований

Полный текст публикации патрульной полиции Херсона в телеграме:

Сегодня нашу полицейскую семью поразило внезапное горе – погиб патрульный управления патрульной полиции в Херсонской области лейтенант полиции Владислав Завистовский.

Предварительно патрульный шел сегодня утром на службу, переходил железнодорожные пути и попал под поезд. От полученных травм погиб на месте.

Владиславу было всего 22 года. Он вступил в ряды патрульной полиции в 2019 году, с честью и достоинством верно служил украинскому народу.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Владислава.

Скучаем вместе с вами.

Светлая память...