Играли на льду: в Херсонской области на пруду утонули двое детей
Источник:ГСЧС
На Херсонщине 23 декабря пропали двое детей. Они играли на тонком льду на местном пруду. Одного ребенка нашли мертвым. Второго еще ищут.
Дети играли на пруду в селе Раздольное Каховского района. Инормация об исчезновении поступила в 21:10.
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Тело второго ребенка ищут
Дети с 2013 года рождения. По информации полиции, они могли утонуть в пруду. Тело одного ребенка нашли в водоеме. Хотя второго еще ищут, в ГСЧС отметили, что все-таки оба ребенка утонули.
К поисковой операции привлекли 4 спасателей и 2 единицы техники. В частности, 1 лодку.
Спасатели прочесывают пруд / Фото ГСЧС
Как спастись, если провалились под лед
С наступлением зимы спасатели призывают быть особенно осмотрительными на льду. Родителей просят не отпускать детей самих к водоемам.
- Если же несчастье случилось и человек провалился под лед, то в ГСЧС озвучивали несколько советов, как выбраться.
- Если выбираться удается по течению – следует двигаться по льду на животе. Если выбираться приходится против течения – надо перевернуться на спину.
- Нельзя пытаться подняться и встать на ноги, поскольку это увеличит риск уйти под воду.
- Человек, который хочет помочь и спасти пострадавшего, на ноги тоже становиться не должен: надо ползти по льду. Лучше иметь с собой какое-то вспомогательное средство – ветку, куртку и тому подобное.