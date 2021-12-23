Играли на льду: в Херсонской области на пруду утонули двое детей

23 декабря 2021 , 21:51
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Источник:

ГСЧС

На Херсонщине 23 декабря пропали двое детей. Они играли на тонком льду на местном пруду. Одного ребенка нашли мертвым. Второго еще ищут.

Дети играли на пруду в селе Раздольное Каховского района. Инормация об исчезновении поступила в 21:10.

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Тело второго ребенка ищут

Дети с 2013 года рождения. По информации полиции, они могли утонуть в пруду. Тело одного ребенка нашли в водоеме. Хотя второго еще ищут, в ГСЧС отметили, что все-таки оба ребенка утонули.

К поисковой операции привлекли 4 спасателей и 2 единицы техники. В частности, 1 лодку.

Спасатели прочесывают пруд / Фото ГСЧС

Как спастись, если провалились под лед

С наступлением зимы спасатели призывают быть особенно осмотрительными на льду. Родителей просят не отпускать детей самих к водоемам.

  • Если же несчастье случилось и человек провалился под лед, то в ГСЧС озвучивали несколько советов, как выбраться.
  • Если выбираться удается по течению – следует двигаться по льду на животе. Если выбираться приходится против течения – надо перевернуться на спину.
  • Нельзя пытаться подняться и встать на ноги, поскольку это увеличит риск уйти под воду.
  • Человек, который хочет помочь и спасти пострадавшего, на ноги тоже становиться не должен: надо ползти по льду. Лучше иметь с собой какое-то вспомогательное средство – ветку, куртку и тому подобное.
Автор: Ольга Музика