В Херсонской области россияне усиливают системы ПВО

Российские захватчики в Херсонской области наращивают систему противовоздушной обороны. Кроме того, оккупанты обстреляли мирные населенные пункты на Южнобужском направлении.

Новые данные о ситуации на фронте Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18.00 19 июня. Украинские защитники и защитницы уже 116 суток героически обороняют родную землю от русских захватчиков.

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Российские кафиры наращивают систему противовоздушной обороны на временно захваченной территории Херсонской области,

– говорится в сообщении.

На Южнобужском направлении захватчики обстреляли следующие мирные населенные пункты:

Лиманы;

Лупарево;

Новая Заря;

Таврическое;

Новогригоровка;

Белоусово;

Княжье;

Тополиное;

Большая Костромка;

Осокоровка.

По данным Генштаба ВСУ, российские захватчики усовершенствуют инженерное оборудование первого и второго рубежей обороны.

Захватчики попытались полностью захватить Северодонецк

Генштаб ВСУ сообщил, что в течение дня 19 июня захватчики еще раз попытались полностью захватить Северодонецк . В то же время, украинские герои продолжают удерживать оборону. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 18:00 в городе продолжались ожесточенные бои.

"Противник ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются, успеха у врага нет", - говорится в сообщении Генштаба.

Также герои ВСУ успешно отразили вражеский штурм восточной окраины населенного пункта Берестово.

Потери врага

Украинские защитники и защитницы продолжают наносить оккупантам колоссальные потери. По состоянию на 19 июня Генштаб ВСУ сообщил о 33 600 ликвидированных захватчиках. Кроме того, удалось уничтожить:

танков – 1468 (+3),

боевых бронированных машин – 3 577 (+4),

артиллерийских систем – 745 (+6),

РСЗО – 235 (+2),

средств ПВО – 98 (+0),

самолетов – 216 (+0),

вертолетов – 181 (+1),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4),

крылатых ракет – 130 (+1),

кораблей / катеров – 14 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2 523 (+10),

специальной техники – 55 (+0).

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