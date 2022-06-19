В Херсонской области россияне усиливают системы ПВО
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Российские захватчики в Херсонской области наращивают систему противовоздушной обороны. Кроме того, оккупанты обстреляли мирные населенные пункты на Южнобужском направлении.
Новые данные о ситуации на фронте Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18.00 19 июня. Украинские защитники и защитницы уже 116 суток героически обороняют родную землю от русских захватчиков.
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Российские кафиры наращивают систему противовоздушной обороны на временно захваченной территории Херсонской области,
– говорится в сообщении.
На Южнобужском направлении захватчики обстреляли следующие мирные населенные пункты:
- Лиманы;
- Лупарево;
- Новая Заря;
- Таврическое;
- Новогригоровка;
- Белоусово;
- Княжье;
- Тополиное;
- Большая Костромка;
- Осокоровка.
По данным Генштаба ВСУ, российские захватчики усовершенствуют инженерное оборудование первого и второго рубежей обороны.
Захватчики попытались полностью захватить Северодонецк
Генштаб ВСУ сообщил, что в течение дня 19 июня захватчики еще раз попытались полностью захватить Северодонецк . В то же время, украинские герои продолжают удерживать оборону. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 18:00 в городе продолжались ожесточенные бои.
"Противник ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются, успеха у врага нет", - говорится в сообщении Генштаба.
Также герои ВСУ успешно отразили вражеский штурм восточной окраины населенного пункта Берестово.
Потери врага
Украинские защитники и защитницы продолжают наносить оккупантам колоссальные потери. По состоянию на 19 июня Генштаб ВСУ сообщил о 33 600 ликвидированных захватчиках. Кроме того, удалось уничтожить:
- танков – 1468 (+3),
- боевых бронированных машин – 3 577 (+4),
- артиллерийских систем – 745 (+6),
- РСЗО – 235 (+2),
- средств ПВО – 98 (+0),
- самолетов – 216 (+0),
- вертолетов – 181 (+1),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4),
- крылатых ракет – 130 (+1),
- кораблей / катеров – 14 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 523 (+10),
- специальной техники – 55 (+0).
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