В Херсонской области россияне застрелили мужчину: он не разрешил незаконный обыск своего дома
Источник:телеграмм Офиса генпрокурора
В поселке Новоалексеевка Херсонской области россияне застрелили местного жителя. Мужчина не разрешал провести незаконный обыск в его квартире.
В офисе генпрокурора сообщили, что российские захватчики продолжают убивать и незаконно задерживать жителей Херсонщины.
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Оккупанты убили на Херсонщине мужчину
По информации следствия, 6 апреля военные вооруженных сил России проводили незаконные обыски во дворах и в квартирах жителей поселка Новоалексеевка Генического района.
Житель одной из квартир не захотел пускать оккупантов в свою квартиру. Русские застрелили его. Кроме того, еще трое человек были задержаны.
Правоохранители открыли дело
Из-за циничных действий агрессора правоохранители начали уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Идет досудебное расследование.
Напомним, после освобождения части Херсонской области от врага разоблачились новые случаи зверства россиян. В одном из населенных пунктов изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю бабушку.
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