В Херсонской области россияне застрелили мужчину: он не разрешил незаконный обыск своего дома

В поселке Новоалексеевка Херсонской области россияне застрелили местного жителя. Мужчина не разрешал провести незаконный обыск в его квартире.

В офисе генпрокурора сообщили, что российские захватчики продолжают убивать и незаконно задерживать жителей Херсонщины.

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Оккупанты убили на Херсонщине мужчину

По информации следствия, 6 апреля военные вооруженных сил России проводили незаконные обыски во дворах и в квартирах жителей поселка Новоалексеевка Генического района.

Житель одной из квартир не захотел пускать оккупантов в свою квартиру. Русские застрелили его. Кроме того, еще трое человек были задержаны.

Правоохранители открыли дело

Из-за циничных действий агрессора правоохранители начали уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Идет досудебное расследование.

Напомним, после освобождения части Херсонской области от врага разоблачились новые случаи зверства россиян. В одном из населенных пунктов изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю бабушку.

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