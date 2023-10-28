В результате атаки агрессора пострадали пожилые супруги. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталия Гуменюк, передает 24 Канал.

Важно Вздрогнул весь город, люди были заблокированы в доме: оккупанты ударили по центру Херсона

Раненых госпитализировали

В Михайловке вражеский дрон влетел прямо в окно частного дома. Пожилые супруги получили ранения.

Очень такой кричащий (случай – 24 Канал), который действительно заслуживает осуждения всем миром, когда частные дома горожан или крестьян страдают от таких атак,

– подчеркнула Гуменюк.

Кроме того, враг продолжает коварно использовать осколочные боеприпасы, которые сбрасывает с дронов другой конфигурации. Они постоянно насыщают собой воздух над населенными пунктами и ищут места скопления людей.

В ОВА уточнили, что оккупанты атаковали Михайловку из беспилотника в 15:40.

В результате сброса взрывчатки ранения получил 79-летний местный житель, а также его 73-летняя жена,

– сообщили в военной администрации.

Пострадавшие были госпитализированы. Медики оказывают им необходимую помощь.

Ночью оккупанты сбросили на Херсонщину 16 авиабомб

Наталья Гуменюк также рассказала, что в Херсонской области в течение ночи зафиксирован сброс вражеской авиацией 16 управляемых авиабомб.

"Основное напряжение враг продолжает создавать из воздуха. Это снова использование тактической авиации. Не прекращается бомбардировка правого берега. Населенные пункты, расположенные непосредственно у уреза воды, страдают от сброса управляемых авиабомб, за ночь враг применил еще 16. В общей сложности за боевые сутки уже насчитываем 27 управляемых авиабомб (свергнутых) по населенным пунктам Херсонщины", – отметила руководитель пресс-центра.

Добавила, что агрессор продолжает давление именно из воздуха, поскольку не имеет основного преимущества в наземном бою и пытается таким образом остановить Силы обороны.

Это средства террора, которые враг использует по всей линии фронта.

– подчеркнула Гуменюк.

Оккупанты снова ударили по центру Херсона