Внаслідок атаки агресора постраждало літнє подружжя. Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.

Важливо Здригнулося все місто, люди були заблоковані у будинку: окупанти вдарили по центру Херсона

Поранених госпіталізували

У Михайлівці ворожий дрон влетів прямо у вікно приватного будинку. Літнє подружжя отримало поранення.

Дуже такий кричущий (випадок – 24 Канал), який дійсно заслуговує на засудження всім світом, коли приватні будинки містян або селян потерпають від таких атак,

– підкреслила Гуменюк.

Додала, що, окрім того, ворог продовжує підступно використовувати осколкові боєприпаси, які скидає з дронів іншої конфігурації. Вони постійно насичують собою повітря над населеними пунктами та вишукують місця скупчення людей.

В ОВА уточнили, що окупанти атакували Михайлівку з безпілотника о 15:40.

Внаслідок скидання вибухівки поранення отримав 79-річний місцевий житель, а також його 73-річна дружина,

– повідомили у військовій адміністрації.

Потерпілих госпіталізували. Медики надають їм необхідну допомогу.

Окупанти знову вдарили по центру Херсона