В Херсонской области у России было две цели, но ВСУ их сорвали, – военный эксперт

В Херсонской области у российских оккупантов нет успеха. На этой территории у них было две задачи, но Вооруженные Силы Украины сорвали их планы.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала.

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По его словам, первой задачей оккупантов было выйти на админграницы Херсонской области с Днепропетровской. Однако украинские военные отбросили их оттуда и смогли зайти глубже в Херсонскую область.

Вторая задача – обойти Николаев и получить направление на Южный Буг, чтобы дальше прокладывать маршрут на Одессу.

Обе цели сорвали украинские военные. Успеха у россиян там нет. Несмотря на это, они действительно переходят в атаки. Однако иногда и наши военные переходят к контратакам и наносят серьезные удары. Поэтому там россияне продвинуться не могут. Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-правовых исследований

Стоит отметить, что в Херсонской области российские оккупанты пытались провести разведку боем. Однако украинские защитники нанесли захватчикам сокрушительные потери.

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