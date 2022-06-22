В Херсонской области взорвали авто гауляйтера Чернобаевки: оккупанты жалуются на партизан

В Херсонской области взорвали автомобиль гауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева. По предварительной информации, сам коллаборант не пострадал.

О происшествии журналистам сообщил депутат облсовета, советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань.

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По его словам, взорван автомобиль так называемого "головы" временно оккупированной Чернобаевки.

Взорвана его машина, но коллаборант не пострадал,

– рассказал Хлань.

Других деталей по взрыву пока нет. Но российские пропагандистские СМИ сообщают, что у Турулева есть легкие осколочные ранения. Его охрана предоставила ему помощь на месте.

Кто-то заложил взрывное устройство на пути коллаборанта

По их словам, взрыв произошел около 8 утра на перекрестке, когда гауляйтер ехал на "работу". Оккупанты жалуются, что неизвестные заложили взрывное устройство в траве у дороги. Гауляйтер говорит, что это был фугасный снаряд.

Как выглядит автомобиль коллаборанта: скриншоты с видео

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Что известно о гауляйтере Чернобаевки Юрии Турулеве

До полномасштабного вторжения России в Украину Юрий Турулев являлся начальником херсонского поста автостанции. Он добровольно согласился сотрудничать с оккупантами и 5 мая занял должность так называемого "главы администрации Чернобаевской территориальной общины Херсонской области".

Согласно данным СБУ, он не только сторонник "русского мира", но и организовывает преследования мирных жителей Чернобаевки, которые имеют проукраинскую позицию. Также он полностью незаконно распоряжается коммунальным имуществом в селе.

Теперь государственному изменнику и коллаборанту Юрию Турулеву грозит до 10 лет за решеткой и конфискация имущества.

Ситуация в Чернобаевке очень сложная: люди ждут освобождения

Жители временно оккупированной Чернобаевки живут под постоянными обстрелами. Российские военные обворовывают дома и похищают людей, в общине не хватает необходимых лекарственных средств. Весной из-за нехватки элементарных препаратов люди умирали десятками, но их трудно было хоронить из-за постоянных обстрелов, растяжек и работы снайперов. Через время наладили выезд в Херсон и стало немного легче.

Известно, что только по состоянию на конец апреля в селе пострадало не менее 200 жилых домов. Оккупанты неоднократно обстреливали Чернобаевку градами и кассетными бомбами, в селе повреждены газовые трубы и оборваны провода.

В начале мая россияне захватили в плен главу Чернобаевки Игоря Дударя и его заместителя Евгения Родионова, а 8 мая назначили оккупационную администрацию, главой которой стал Юрий Турулев. 12 мая стало известно, что Родионова освободили из плена.

Законные работники Чернобаевского сельского совета отказались сотрудничать с оккупантами. В знак протеста они покинули захваченное административное здание, но продолжили работать дистанционно.

Чернобаевка расположена как раз в пригороде временно оккупированного Херсона, но ВСУ продолжают наносить потери оккупантам под Чернобаевкой. 30 мая стало известно, что украинские воины ударили по вражеским силам противника в Чернобаевке в 22-й раз.

Люди ожидают освобождения, сотрудничают с ВСУ и помогают им корректировать огонь по оккупантам. В Херсонской области действует сильное партизанское движение, которого российские захватчики боятся и пытаются подавить.

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