Вечером 12 апреля стало известно, что Хезболла начала массированный обстрел Израиля. На севере страны работает ПВО.

Как отметили местные СМИ, многочисленные сирены предупреждения работали в населенных пунктах Галилейской провинции. Они объявляли о том, что приближаются ракеты вблизи ливанской границы.

Ранее писали, что Иран может атаковать Израиль в течение ближайших 48 часов, – WSJ

Железный купол сбивает ракеты

На кадрах, которые выложили в сеть, можно увидеть, как несколько ракет-перехватчиков Железного купола отвечают на ракетный обстрел.

В Израиле сбивают ракеты Хезболлы: смотрите видео

Также пишут о том, что тревоги, которые предупреждают о проникновении беспилотников, звучали также в других соседних городах.

По состоянию на 20:08 не поступало никаких сообщений о повреждениях или ранениях.

Вместе с тем в издании отмечают, что Хезболла ежедневно атакует ракетами и беспилотниками север Израиля на фоне войны в Газе.