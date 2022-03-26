"Хезболла" отправит в Украину 800 боевиков – 200 прибудут к концу марта, – СМИ
Источник:"Новая газета"
Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов тысячами. Путин, напуганный мощностью ВСУ, стал бросать в бой всех подряд.
СМИ пишут, что диктатор даже обратился к наемникам шиитской вооруженной группировки "Хезболла". Руководитель Кремля обещает боевикам 1500 долларов в месяц, если они примут участие в войне против Украины.
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Журналисты отмечают, что стороны уже якобы договорились об оплачиваемом перекидывании 800 человек. Первая группа (200 бойцов) предварительно прибудет из Дамаска на белорусскую авиабазу в Гомельской области 29 марта.
Средства массовой информации указывают, что вскоре после этого "Хезболла" открыла несколько вербовочно-мобилизационных бюро. Нанимают боевиков из закаленных в боях батальонов "Аль-Аббас" и "Аль-Радван".
"Хезболла" отрицала участие в войне в Украине
Генеральный секретарь "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что организация категорически отрицает любую возможность собственного участия в войне в Украине.
Однако боевики по-прежнему выступали против возможности участия в боевых действиях в зарубежных странах. Однако каждый раз сознавалась в перекидывании туда.
Но на этот раз обстоятельства другие и ставки выше. Вот как читают эту новость на Ближнем Востоке: "Хезболла" при поддержке своих иранских спонсоров направляет войска против президента с еврейскими корнями, которого при этом открыто поддерживает Израиль,
– подытожила "Новая газета".
Что такое "Хезболла""Хезболла" признана террористической организацией правительствами Израиля, США, Канады и Бахрейна. В свою очередь, Европейский Союз, Великобритания, Австралия и Нидерланды официально признают террористической Внешнюю организацию безопасности "Хезболлы".
ВСУ готовы уничтожать всех врагов
- Месяц полномасштабной войны России против Украины показал, насколько велика мощность ВСУ. Наши воины безжалостно уничтожают оккупантов тысячами.
- Закаленные в боях украинские военные готовы ликвидировать любого врага. Исключением не станет и "Хезболла" – все ее боевики погибнут на нашей земле.