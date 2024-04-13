Об этом 24 Каналу рассказал журналист портала "Детали" Роман Янушевский, добавив, что ракеты летели именно на дома и объекты инфраструктуры. Ведь "Железный купол" не сбивает цели, которые направлены на безлюдную, открытую местность.

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Пока рано с абсолютной точностью говорить о том, что именно произошло. Возможно, это тот самый "ответ" Ирана, который страна обещала за удар по их консульстве в Сирии и ликвидацию некоторых высокопоставленных чиновников.

С другой стороны это может быть очередной "обмен" ударами, что периодически происходит. Но стоит заметить, что интенсивность огня была очень большой. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля сказал, что израильская система обороны готова к тому, чтобы отразить любую угрозу. Войско приведено в состояние полной боевой готовности.

Необычным в этом заявлении является то, что армейская структура без острой необходимости не выступает во время шабата. Это свидетельствует о том, что ситуация исключительная. Все ожидают удара со стороны Ирана,

– отметил Янушевский.

Справочно. Шабат длится от захода солнца в пятницу до захода солнца в субботу. В еврейском календаре это седьмой день недели, в который надо воздерживаться от любой работы.

Угрозы от Ирана звучат все чаще. Их передавали даже через дипломатическим каналам. Более того, источники американского издания POLITICO утверждают, что говорится о запуске дронов и ракет по израильской территории. Согласно первой версии, их выпустят из Ирана, но 12 апреля они летели со стороны Ливана.

Вероятнее всего, что это еще не тот самый "ответ" Ирана, который анонсировали ранее. Более того, Иран не хочет себя так сильно подставлять, понимая, что Израиль совместно с США могут нанести удар по его территории,

– подчеркнул Янушевский.

Сейчас Иран устраивает ведение войны с помощью своих прокси, в частности через группировку Хезболла в Ливане, хуситов, или друге структури, которые действуют в Сирии, Ираке.

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