Про це 24 Каналу розповів журналіст порталу "Деталі" Роман Янушевський, додавши, що ракети летіли саме на будинки та об'єкти інфраструктури. Адже "Залізний купол" не збиває цілі, які направлені на безлюдну, відкриту місцевість.
До теми Загроза з боку Ірану: ізраїльський журналіст детально описав, що відбувається на Близькому Сході
Хто стоїть за нападом
Наразі зарано з абсолютною точністю говорити про те, що саме сталося. Можливо, це та сама "відповідь" Ірану, яку країна обіцяла за удар по їхньому консульстві в Сирії та ліквідацію деяких високопосадовців.
З іншого боку це може бути черговий "обмін" ударами, що періодично відбувається. Але варто зауважити, що інтенсивність вогню була дуже великою. Прессекретар Армії оборони Ізраїлю сказав, що ізраїльська система оборони готова до того, щоб відбити будь-яку загрозу. Військо приведене до стану повної бойової готовності.
Незвичним у цій заяві є те, що армійська структура без гострої потреби не виступає у час шабату. Це свідчить про те, що ситуація виняткова. Всі очікують удару з боку Ірану,
– зауважив Янушевський.
Погрози від Ірану лунають дедалі частіше. Їх передавали навіть через дипломатичні канали. Ба більше, джерела американського видання POLITICO стверджують, що мовиться про запуск дронів і ракет по ізраїльській території. Відповідно до першої версії, їх випустять з Ірану, але 12 квітня вони летіли з боку Лівану.
Найімовірніше, що це ще не та сама "відповідь" Ірану, яку анонсували раніше. Щобільше, Іран не хоче себе так сильно підставляти, розуміючи, що Ізраїль спільно зі США можуть завдати удару по його території,
– підкреслив Янушевський.
Наразі Іран влаштовує ведення війни за допомогою своїх проксі, зокрема, через угруповання Хезболла в Лівані, хуситів, або інших структур, які діють в Сирії, Іраку.
Загострення між Ізраїлем та Іраном: що сталося
- Ізраїль 1 квітня завдав авіаційного удару по дипломатичному комплексу Ірану в Сирії. Внаслідок атаки, будівля в якій відбувалася координація дій Ірану, Хезболли та шиїтської поліції, – повністю зруйнована. У момент удару в приміщення перебували три генерали, один загинув. Іран пригрозив ударом у відповідь.
- В середині квітня західні видання почали писати про можливу атаку на Ізраїль. На тлі таких розмов глава Пентагону обговорив зі своїм ізраїльським колегою підготовку до удару з боку Ірану та відповідь на загрози. Армія Ізраїлю перебуває у повній бойовій готовності.
- Ввечері 12 квітня з боку Лівану на Ізраїль випустили майже 40 ракет. Деякі з них вдалося перехопити, а більшість впала на відкритій території. Ще раніше Іран вимагав у США не втручатися у цю ситуацію та погрожував ударами по американських базах.