Про це 24 Каналу розповів журналіст порталу "Деталі" Роман Янушевський, додавши, що ракети летіли саме на будинки та об'єкти інфраструктури. Адже "Залізний купол" не збиває цілі, які направлені на безлюдну, відкриту місцевість.

До теми Загроза з боку Ірану: ізраїльський журналіст детально описав, що відбувається на Близькому Сході

Хто стоїть за нападом

Наразі зарано з абсолютною точністю говорити про те, що саме сталося. Можливо, це та сама "відповідь" Ірану, яку країна обіцяла за удар по їхньому консульстві в Сирії та ліквідацію деяких високопосадовців.

З іншого боку це може бути черговий "обмін" ударами, що періодично відбувається. Але варто зауважити, що інтенсивність вогню була дуже великою. Прессекретар Армії оборони Ізраїлю сказав, що ізраїльська система оборони готова до того, щоб відбити будь-яку загрозу. Військо приведене до стану повної бойової готовності.

Незвичним у цій заяві є те, що армійська структура без гострої потреби не виступає у час шабату. Це свідчить про те, що ситуація виняткова. Всі очікують удару з боку Ірану,

– зауважив Янушевський.

Довідково. Шабат триває від заходу сонця в п'ятницю до заходу сонця в суботу. В єврейському календарі це сьомий день тижня, в який треба утримуватися від будь-якої роботи.

Погрози від Ірану лунають дедалі частіше. Їх передавали навіть через дипломатичні канали. Ба більше, джерела американського видання POLITICO стверджують, що мовиться про запуск дронів і ракет по ізраїльській території. Відповідно до першої версії, їх випустять з Ірану, але 12 квітня вони летіли з боку Лівану.

Найімовірніше, що це ще не та сама "відповідь" Ірану, яку анонсували раніше. Щобільше, Іран не хоче себе так сильно підставляти, розуміючи, що Ізраїль спільно зі США можуть завдати удару по його території,

– підкреслив Янушевський.

Наразі Іран влаштовує ведення війни за допомогою своїх проксі, зокрема, через угруповання Хезболла в Лівані, хуситів, або інших структур, які діють в Сирії, Іраку.

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