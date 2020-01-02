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      Хиллари Клинтон стала ректором британского университета

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      Клинтон стала ректором университета / meduza.io

      Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон стала ректором британского университета Квинс. Она – 11 руководитель учебного заведения и первая женщина на этом посту.

      О назначении сообщили на сайте университета Queen's.

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      Клинтон, которая получила почетную докторскую степень от Квинс в октябре 2018 года, станет первой женщиной-ректором университета,
      – говорится в сообщении.

      Должность она будет занимать в течение пяти лет, начиная с 1 января 2020 года.

      Сама Клинтон тоже отреагировала на назначение, сделав запись в твиттере.

      "Это большая честь стать ректором заведения, которым я очень восхищаюсь. Я горжусь этим и буду повышать репутацию университета", – отметила Клинтон.

      Кто такая Хиллари Клинтон?
      Американский политик. Бывший государственный секретарь США, экс-сенатор от штата Нью-Йорк. Жена 42-го президента США Билла Клинтона и кандидат на пост президента США на выборах 2016 года.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости США Новости политики Образование за рубежом Высшее образование Учеба Великобритания
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