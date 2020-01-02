Хиллари Клинтон стала ректором британского университета
Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон стала ректором британского университета Квинс. Она – 11 руководитель учебного заведения и первая женщина на этом посту.
О назначении сообщили на сайте университета Queen's.
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Клинтон, которая получила почетную докторскую степень от Квинс в октябре 2018 года, станет первой женщиной-ректором университета,
– говорится в сообщении.
Должность она будет занимать в течение пяти лет, начиная с 1 января 2020 года.
Сама Клинтон тоже отреагировала на назначение, сделав запись в твиттере.
"Это большая честь стать ректором заведения, которым я очень восхищаюсь. Я горжусь этим и буду повышать репутацию университета", – отметила Клинтон.
Кто такая Хиллари Клинтон?
Американский политик. Бывший государственный секретарь США, экс-сенатор от штата Нью-Йорк. Жена 42-го президента США Билла Клинтона и кандидат на пост президента США на выборах 2016 года.
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