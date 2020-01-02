Гілларі Клінтон стала ректоркою британського університету
Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон стала ректоркою британського університету Квінс. Вона – 11 керівник навчального закладу та перша жінка на цій посаді.
Про призначення повідомили на сайті університету Queen's.
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Клінтон, яка отримала почесний докторський ступінь від Квінс у жовтні 2018 року, стане першою жінкою-ректоркою університету,
– йдеться у повідомленні.
Посаду вона займатиме протягом п’яти років, починаючи з 1 січня 2020 року.
Сама Клінтон теж відреагувала на призначення, зробивши допис у твіттері.
"Це великий привілей стати ректором закладу, яким я дуже захоплююсь. Я пишаюся цим і допомагатиму підвищувати репутацію університету", – зазначила Клінтон.
Хто така Гілларі Клінтон?Американський політик. Колишній державний секретар США, екссенаторка від штату Нью-Йорк. Дружина 42-го президента США Білла Клінтона та кандидат на посаду президента США на виборах 2016 року.