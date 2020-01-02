Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон стала ректоркою британського університету Квінс. Вона – 11 керівник навчального закладу та перша жінка на цій посаді.

Про призначення повідомили на сайті університету Queen's.

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Клінтон, яка отримала почесний докторський ступінь від Квінс у жовтні 2018 року, стане першою жінкою-ректоркою університету,

– йдеться у повідомленні.

Посаду вона займатиме протягом п’яти років, починаючи з 1 січня 2020 року.

Сама Клінтон теж відреагувала на призначення, зробивши допис у твіттері.

"Це великий привілей стати ректором закладу, яким я дуже захоплююсь. Я пишаюся цим і допомагатиму підвищувати репутацію університету", – зазначила Клінтон.

It’s my great privilege to become @QUBelfast's 11th—and first female—chancellor. It's a place I have great fondness for and have grown a strong relationship with over the years, and I’m proud to be an ambassador for its excellence. https://t.co/ysrSeA0JOu — Hillary Clinton (@HillaryClinton) January 2, 2020

Хто така Гілларі Клінтон?Американський політик. Колишній державний секретар США, екссенаторка від штату Нью-Йорк. Дружина 42-го президента США Білла Клінтона та кандидат на посаду президента США на виборах 2016 року.