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      Гілларі Клінтон стала ректоркою британського університету

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      Клінтон стала ректоркою університету / meduza.io

      Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон стала ректоркою британського університету Квінс. Вона – 11 керівник навчального закладу та перша жінка на цій посаді.

      Про призначення повідомили на сайті університету Queen's.

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      Клінтон, яка отримала почесний докторський ступінь від Квінс у жовтні 2018 року, стане першою жінкою-ректоркою університету,
      – йдеться у повідомленні.

      Посаду вона займатиме протягом п’яти років, починаючи з 1 січня 2020 року.

      Сама Клінтон теж відреагувала на призначення, зробивши допис у твіттері.

      "Це великий привілей стати ректором закладу, яким я дуже захоплююсь. Я пишаюся цим і допомагатиму підвищувати репутацію університету", – зазначила Клінтон.

      Хто така Гілларі Клінтон?Американський політик. Колишній державний секретар США, екссенаторка від штату Нью-Йорк. Дружина 42-го президента США Білла Клінтона та кандидат на посаду президента США на виборах 2016 року.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Новини США Велика Британія Освіта Вища освіта Освіта за кордоном
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