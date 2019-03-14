Хиллари Клинтон во время выступления ответила на звонок внуков: милое видео

Бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон пообщалась с вниками, которые позвонили ей в FaceTime, прямо посреди своего выступления.

Когда Клинтон увидела, что ей в видеочате звонят внуки, то не отклонила вызов, а решила ответить.

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Видео разговора опубликовала в Twitter одна из членов инициативы "Голосуй за маму", перед которой выступала Клинтон. Хиллари рассказала внукам, что выступает перед комитетом, показала аудиторию и заверила, что обязательно позвонит позже.

"Голосуй за маму" – что это?Комитет политических действий, который возглавляет бывшая кандидат в Конгресс Люба Гречен Шерли. Созданный для того, чтобы поддержать демократических мам с маленькими детьми, которые баллотируются на выборах различных уровней в США.

"Люблю вас", – сказала Клинтон и попрощалась с родными.

Ранее Хиллари Клинтон сообщила, что не намерена участвовать в президентских выборах в 2020 году, выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора или мэра Нью-Йорка. Однако отметила, что и в дальнейшем будет "работать, говорить, и отстаивать то, во что верит".

Что известно о Хиллари Клинтон?Американский политик. Бывший государственный секретарь США, экс-сенатор от штата Нью-Йорк, жена 42 президента США Билла Клинтона и кандидат на пост президента США на выборах 2016 года.