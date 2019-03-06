Трамп прокомментировал решение Хиллари Клинтон не баллотироваться в президенты США
Американский президент Дональд Трамп жалеет, что Клинтон отказалась от намерения баллотироваться на пост президента США в 2020 году.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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Накануне Хиллари Клинтон сообщила, что не планирует участвовать в президентских выборах в 2020 году, а также выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора или мэра Нью-Йорка. Однако подчеркнула, что и в дальнейшем будет "работать, говорить, и отстаивать то, во что верит".
Что известно о Хиллари Клинтон?Американский политик. Бывший государственный секретарь США, экс-сенатор от штата Нью-Йорк, жена 42 президента США Билла Клинтона и кандидата на пост президента США на выборах 2016 года.
"Клинтон подтверждает, что не намерена идти в президенты в 2020 году. Это означает, что мне не придется соревноваться против нее снова. Жаль, ее очень будет не хватать", – отметил Трамп.
В ответ Клинтон опубликовала на своей странице в Twitter мем из фильма "Крутые девчонки".
"Почему ты такой одержимый мной?", – говорит героиня этой ленты.
Ранее Трамп заявлял, что был бы "очень счастлив", если бы его соперником во время выборов 2020 года стала Хиллари Клинтон.
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