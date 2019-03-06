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      Трамп прокоментував рішення Гілларі Клінтон не балотуватися у президенти США

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      Гілларі Клінтон та Дональд Трамп
      Гілларі Клінтон та Дональд Трамп / svoboda.org

      Американський президент Дональд Трамп шкодує, що Клінтон відмовилася від наміру балотуватися на пост президента США у 2020 році.

      Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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      Напередодні Гілларі Клінтон повідомила, що не планує брати участь в президентських виборах у 2020 році, а також висувати свою кандидатуру на пост губернатора або мера Нью-Йорка. Однак наголосила, що й надалі буде "працювати, говорити, і відстоювати те, у що вірить".

      Що відомо про Гілларі Клінтон?Американський політик. Колишній державний секретар США, екс-сенатор від штату Нью-Йорк, дружина 42 президента США Білла Клінтона та кандидат на посаду президента США на виборах 2016 року.

      "Клінтон підтверджує, що не має наміру йти в президенти у 2020 році. Це означає, що мені не доведеться змагатися проти неї знову. Шкода, її дуже не вистачатиме", – зазначив Трамп.

      У відповідь Клінтон опублікувала на своїй сторінці у Twitter мем з фільму "Круті дівчата".

      "Чому ти такий одержимий мною?", – каже героїня цієї стрічки.

      Раніше Трамп заявляв, що був би "дуже щасливий", якби його суперником під час виборів 2020 року знову стала Гілларі Клінтон.

      blog_ava
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      Теги: Новини США Гілларі Клінтон Дональд Трамп Мережа
      Джерело: 24 Канал
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