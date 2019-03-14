Гілларі Клінтон під час виступу відповіла на дзвінок онуків: миле відео

Колишня кандидатка у президенти США Гілларі Клінтон поспілкувалася з онуками, які зателефонували їй у FaceTime, просто посеред свого виступу.

Коли Клінтон побачила, що їй у відеочаті дзвонять онуки, то не відхилила виклик, а вирішила відповісти.

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Відео розмови опублікувала у Twitter одна з членкинь ініціативи "Голосуй за маму", перед яким виступала Клінтон. Гілларі розповіла онукам, що виступає перед комітетом, показала аудиторію та запевнила, що обов'язково зателефонує згодом.

"Голосуй за маму" – що це?Комітет політичних дій, який очолює колишня кандидатка до Конгресу Люба Гречен Шерлі. Створений для того, щоб підтримати демократичних мам з маленькими дітьми, які балотуються на виборах різних рівнів у США.

"Люблю вас", – сказала Клінтон і попрощалася з рідними.

Раніше Гілларі Клінтон повідомила, що не має наміру брати участь в президентських виборах у 2020 році чи висувати свою кандидатуру на пост губернатора або мера Нью-Йорка. Однак зазначила, що й надалі буде "працювати, говорити, і відстоювати те, у що вірить".

Що відомо про Гілларі Клінтон?Американський політик. Колишній державний секретар США, екс-сенатор від штату Нью-Йорк, дружина 42 президента США Білла Клінтона та кандидат на посаду президента США на виборах 2016 року.